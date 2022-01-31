В Кузбассе трое кемеровчан создали ОПГ и продавали наркотики в нескольких городах. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Трое жителей Кемерова предстанут перед судом. Прокуратура по Кузбассу сообщает, что две девушки и парень обвиняются в сбыте крупной партии наркотических средств в составе организованной преступной группы.

В ведомстве рассказали, что жители областного центра объединились в ОПГ, чтобы зарабатывать на сбыте наркотических средств. Наркотики они сбывали бесконтактным способом в сети Интернет, но правоохранительные органы установили и задержали кемеровчан.

Отмечено, что следствие доказало причастность членов ОПГ к пяти преступлениям, которые были совершены в период с ноября 2020 года по март 2021 года на территории Кемерова, Мариинска, Анжеро-Судженска и Березовского. Изъяли около 500 грамм синтетических наркотических средств.

Задержанные сотрудничали со следствием и дали подробные показания о совершенных преступлениях. Им грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 15 лет. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.