Сбер и УГМК будут развивать горнолыжный курорт Шерегеш

Сбербанк и «УГМК-Застройщик» (входит в Уральскую горно-металлургическую компанию, УГМК) заключили соглашение об инвестпроектах на территории горнолыжного курорта Шерегеш в Кемеровской области, сообщила пресс-служба банка.

В частности, речь идет о модернизации многофункциональных туристических районов «Гора Зеленая» и «Панорама». Общий предполагаемый объем инвестиций - 21,6 миллиарда рублей, часть из которых будет предоставлена Сбербанком. Соглашение подписано на пять лет до даты подписания обязывающих документов.

- Планируется, что «Сбер» выступит не только в качестве финансового партнера, но и интегрирует в проект платежные сервисы и решения компаний своей экосистемы. У нас уже есть успешный опыт инвестирования в курортные объекты страны, поэтому мы рассчитываем, что по завершении проекта Шерегеш будет соответствовать самым высоким мировым стандартам, - сообщил Анатолий Попов, заместитель председателя Правления Сбербанка.