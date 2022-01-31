С 1 февраля в Кемерове заработают месячные проездные билеты

Фото: УЕЗТУ

С 1 февраля жители Кемерова смогут перевести свои транспортные карты в режим месячных проездных билетов и ездить по ним на общественном транспорте. Об этом сообщили в городской администрации.

https://www.kp.ru/share/i/4/2300921/wr-960.jpg

Проездной билет будет действовать с завтрашнего дня в автобусах, троллейбусах и трамваях.

Главное отличие проездного от транспортной карты - отсутствие лимита на количество поездок. Цена проездного зависит от категории пассажира. Для пенсионеров стоимость составляет 600 рублей, школьников и студентов - 700 рублей, остальных - 1250 рублей.

В будущем можно будет оформить проездной не только на месяц, но и на более короткий срок - неделю и сутки (450 и 150 рублей соответственно).

Напомним, что продаются транспортные карты на Летнем вокзале (проспект Ленина, 90/4а) и в павильонах «Подорожник». Перевести карту в режим проездного можно несколькими способами.