В Новокузнецке пересчитали зимующих диких уток в городе

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В Новокузнецке прошел учет водоплавающих птиц на реке Аба. В Кемеровском отделении Союза охраны птиц России рассказали, что количество зимующих крякв в южной столице Кузбасса по сравнению с прошлым годом не увеличилось.

Так, в ходе Всероссийской акции «Серая шейка-2022» зафиксировали 1209 крякв (639 самцов и 570 самок). Кроме того, уже не первый год на Абе зимует оляпка - удивительная птица, умеющая хорошо нырять и бегать под водой.

Напомним, что в Кемерове в этом году сосчитать зимующих уток участники акции не смогли: все утки разлетелись и на месте их обычного пребывания осталось всего несколько штук.