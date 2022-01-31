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Общество31 января 2022 6:07

В Новокузнецке пересчитали зимующих диких уток в городе

Количество крякв не увеличилось
Амалия КВАРАЦХЕЛИЯ
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Фото: ВКонтакте/soprkuzbass.

Фото: ВКонтакте/soprkuzbass.

В Новокузнецке прошел учет водоплавающих птиц на реке Аба. В Кемеровском отделении Союза охраны птиц России рассказали, что количество зимующих крякв в южной столице Кузбасса по сравнению с прошлым годом не увеличилось.

Так, в ходе Всероссийской акции «Серая шейка-2022» зафиксировали 1209 крякв (639 самцов и 570 самок). Кроме того, уже не первый год на Абе зимует оляпка - удивительная птица, умеющая хорошо нырять и бегать под водой.

Напомним, что в Кемерове в этом году сосчитать зимующих уток участники акции не смогли: все утки разлетелись и на месте их обычного пребывания осталось всего несколько штук.

Оляпка. Фото: ВКонтакте/soprkuzbass.

Оляпка. Фото: ВКонтакте/soprkuzbass.

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