Сбербанк презентовал студентам и школьникам свои образовательные программы

Прием заявок открыт до 15 февраля.

Сбербанк провел «Сбер Акселератор» - онлайн-презентацию своих образовательных программ SberStudent и SberZ. К мероприятию подключились более 3,5 тысяч старшеклассников и студентов из 154 школ и 89 вузов и ссузов Сибири.

В Сбере уверены, что успешными в современном мире будут те, кто постоянно учатся чему-то новому и развивают в себе навык обучения. Поэтому Сбер предлагает несколько абсолютно бесплатных образовательных программ – для тех, кто стремится найти себя в сфере IT, или открыть собственный бизнес.

Обучение – абсолютно бесплатно

SberZ и SberStudent – программы, которые позволяют научиться анализировать рынок, запустить собственные стартапы и представить свои проекты инвесторам и потенциальным заказчикам. Акселератор SberZ ориентирован на школьников старших классов и учащихся ссузов, SberStudent – рассчитан на студентов и научных сотрудников со всей страны.

Подать заявку на обучение в акселераторах можно на официальных сайтах SberStudent и SberZ. Прием заявок открыт до 15 февраля.