Губернатор Кузбасса: основания для перевода всех школ на дистанционное обучение нет

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В Кузбассе наблюдается рост числа обращений в поликлиники людей с ОРВИ и коронавирусом, при этом количество заражений среди детей снижается. Об этом заявила и.о. министра здравоохранения Кузбасса Елена Зеленина на аппаратном совещании по ситуации с коронавирусом 31 января.

По ее словам, положительную роль в снижении заболеваемости сыграли своевременные меры по точечному переводу классов и школ на дистанционное обучение. При этом власти не планируют перевод всех школ на «удаленку».

- Решение было правильным: не переводить все школы на дистанционное обучение, а переводить классы и школы в соответствии с постановлением Главного санитарного врача при достижении барьера в 20% заболевших, - отметил губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

По его словам, в основном болеют дети в крупных городах, а в населенных пунктах, удаленных от Кемерова и Новокузнецка, ситуация с заболеваемостью более-менее стабильная.

- На сегодняшний момент у нас нет основания для перевода всех школ на дистанционное обучение, - сказал Сергей Цивилев.

Руководители и коллективы школ успешно справляются с этой ситуацией, подчеркнул глава региона.

Как рассказали корреспонденту «Комсомолки» в министерстве образования Кузбасса, на сегодняшний день в регионе на дистанционное обучение перешли 144 школы и 4779 классов.