В Кемерове независимые оценщики начали осмотр выкупаемых домов

Фото: Администрация города Кемерово.

В Кемерове независимые оценщики приступили к осмотру выкупаемых домов вдоль улицы Искитимская набережная. Ранее они осмотрели 243 объекта недвижимости - в основном вдоль улицы Гагарина, также продолжается работа по Сибиряков-Гвардейцев, Энергетиков, Каменской, Тухачевского. Об этом сообщили в городской администрации.

В мэрии рассказали, что специалистам предстоит произвести оценку 26 объектов вдоль Искитимской набережной.

- Оценщики работают в светлое время суток, чтобы качественно осмотреть все помещения, приусадебный участок, постройки, многолетние насаждения, - отметили в горадминистрации.

Специалисты подробно зафиксируют состояние и параметры земельных участков, недвижимости, надворных построек и другого имущества, которое подлежит выкупу. Кроме того, проведут экспертизу по каждому отчету в саморегулируемой организации оценщиков. Для жителей процедура оценки бесплатна.

Напомним, что в Кемерове подписаны первые соглашения о выкупе частных домов. Жители уже определились с вопросом о приобретении новой недвижимости.