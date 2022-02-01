В Кузбассе осудили водителя, по вине которого погиб подросток

Фото: архив "КП" Фото: Анатолий ЖДАНОВ

29-летнего жителя Прокопьевского района признали виновным в смерти 17-летнего пешехода. Об этом рассказали в СК РФ по Кемеровской области.

Трагический инцидент произошел в вечернее время. Мужчина сел за руль пьяным и на высокой скорости, с выключенными световыми приборами сбил подростка, который с компанией друзей бежал по краю проезжей части. Причем на одежде юношей были светоотражающие элементы. После ДТП мужчина скрылся с места. Очевидцы вызывали скорую помощь, подростка привезли в больницу, однако там он умер.

Сотрудники ГИБДД оперативно установили личность водителя. Мужчину направили на медицинское освидетельствование, которое подтвердило, что тот нетрезв.

Суд назначал водителю 6 лет колонии-поселения с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортным средством, на 2,5 года.