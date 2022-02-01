Ночью на юге Кузбасса произошло землетрясение

Ночью 1 февраля в Кузбассе произошло землетрясение. Его зафиксировали специалисты Алтае-Саянского филиала Единой геофизической службы РАН.

Фото: Алтае-Саянский филиал Единой геофизической службы РАН.

Землетрясение случилось в 1:56 по местному времени. Эпицентр подземного толчка находился в Междуреченске. Его координаты - 53.79 широты и 88.24 долготы. Магнитуда землетрясения составила 2,8, а интенсивность в эпицентре – 3,1 (оценка MSK64).

Землетрясение носило природный характер, его тип обозначен как «earthquake».