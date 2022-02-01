В многоэтажном доме в центре Кемерова произошел пожар

Фото: Регион-42 Кемерово / ВКонтакте

В понедельник, 31 января, вспыхнул пожар в новом многоэтажном доме на улице Дарвина. Очевидцы опубликовали фото с места ЧП.

- Пожар в девятиэтажном доме на улице Дарвина, 6, - написал автор снимков.

На кадрах видно, что из окна на первом этаже идет черный густой дым. К месту прибыли пожарные подразделения.

Фото: Регион-42 Кемерово / ВКонтакте

В МЧС Кузбасса сообщили, что сигнал о возгорании поступил в службу в 15:51. Огонь был потушен в 16:13. К работе привлекались 27 человек и 8 единиц техники.

Сейчас специалисты устанавливают причину случившегося.