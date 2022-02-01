В Кемерове вместо маршруток на линию вышли современные автобусы

На линию вместо "пазиков" вышли современные автобусы Фото: Анастасия СЕРГЕЕВА

С сегодняшнего дня часть маршруток в Кемерове заменены на современные автобусы «Нефаз» в рамках модернизации транспортной системы. Об этом сообщили в городской администрации.

На линию вышли 32 автобуса: они экологичные (на газовом топливе), теплые, низкопольные. В транспорте настроена бескондукторная система оплаты проезда: установлены пять терминалов.

- За руль «Нефазов» сядут опытные водители, которые прежде работали на «пазиках» с префиксом «Т», они прошли стажировку на новых машинах, - сообщили в мэрии.

Напомним, что транспортная реформа идет поэтапно. С 1 февраля восемь маршруток стали автобусами: (у них убрали префикс «Т» и в них стали действовать льготы – пенсионерам, школьникам и т.д). Следующий этап замены маршрутных такси на автобусы состоится 1 апреля.