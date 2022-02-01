За год сотрудники МЧС спасли более 100 человек на дорогах Кузбасса

За 2021 год пожарно-спасательные подразделения ГУ МСЧ России по Кемеровской области участвовали в ликвидации 1313 ДТП и оказали помощь 114 пострадавшим, в том числе двум детям. Об этом сообщила пресс-служба ведомства во вторник, 1 февраля.

В этом году помощь спасателей на дорогах понадобилась уже 84 раза. В результате работы сотрудников МЧС были спасены 12 человек.

В ведомстве пояснили, что на месте ДТП спасатели при помощи специальных инструментов освобождают пострадавших, зажатых в машинах, отключают автомобильные аккумуляторы и смывают топливо и горюче-смазочные материалы, чтобы не начался пожар.

- Если возникает угроза вашей жизни или вы стали свидетелем происшествия, в результате которого может пострадать человек, звоните на единый телефон пожарных и спасателей -101 или 112, - сообщили в МЧС Кузбасса.