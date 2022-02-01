В Кузбассе супружеской паре вынесли приговор за взятку сотруднику ФСБ. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Кузбассе вынесли приговор супругам из Прокопьевского района. Региональный Следком сообщает, что они признаны виновными в даче взятки сотруднику ФСБ.

В ведомстве рассказали, что в ноябре 2020 года в ходе розыска в доме 42-летней женщины была обнаружена партия наркотиков в крупном размере. Жительница с 44-летним супругом договорились передать взятку сотруднику ФСБ, чтобы им вернули наркотики и не возбудили уголовное дело в отношении женщины. Семейная пара встретилась с представителем власти и предложили взятку. Затем чета передала сотруднику ФСБ России, действовавшему в рамках оперативного мероприятия, 299 тысяч рублей. После передачи денег их задержали.

Со следствием мужчина сотрудничал в полном объеме, а женщина признала вину частично, утверждая, что не договаривалась с супругом о даче взятки и действовала одна. Суд назначал женщине и мужчине штрафа в размере 1,5 миллиона рублей каждому.