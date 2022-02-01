В Кемерове будут судить членов ОПГ, которые продавали контрафактные сигареты

Фото: ГУ МВД по Кемеровской области

В Кемерове расследовано уголовное дело о незаконной торговле контрафактными сигаретами. Фигурантами дела стали четыре местных жителя, сообщили в ГУ МВД по Кемеровской области.

Следователи считают, что организатором ОПГ являлся 41-летний кемеровчанин, он пригласил своих знакомых заняться нелегальным бизнесом. Каждый из участников группы выполнял свои функции: подбирал ассортимент, закупал товар, перевозил, хранил его и продавал.

Склад сигарет находился в арендованном гараже. Участники группы продавали контрафактный товар только постоянным клиентам по принципу предзаказа. Они доставляли сигареты заказчикам на своих автомобилях, а при расчете предоставляли товарные накладные ликвидированной фирмы.

- В результате проведенных оперативно-розыскных и следственных мероприятий полицейские изъяли из незаконного оборота немаркированную табачную продукцию на сумму более 1,3 миллиона рублей, - сообщили в ГУ МВД по Кемеровской области.

Участниками ОПГ предъявлено обвинение по статье «Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации» (ч. 6 ст. 171.1 УК РФ).

Кроме того, им вменяется незаконное использование средств индивидуализации товаров (ч. 4 ст. 180 УК). Члены ОПГ нанесли правообладателям чужих товарных знаков, под которыми реализовывалась контрафактная продукция, ущерб на сумму около 2 миллионов/ рублей.

Сейчас дело передано в суд. Мужчинам грозит до шести лет лишения свободы.