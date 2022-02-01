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Общество1 февраля 2022 4:23

В Кузбассе выявили 912 новых случаев коронавируса

В регионе с начала пандемии заболели более 96 тысяч человек
Амалия КВАРАЦХЕЛИЯ
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В Кузбассе выявили 912 новых случаев коронавируса.

В Кузбассе выявили 912 новых случаев коронавируса.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Кузбассе статистика по суточному приросту пациентов с коронавирусом продолжает бить рекорды. В регионе за минувшие сутки коронавирусная инфекция подтвердилась у 912 человек. Региональный оперштаб сообщает, что скончались семь пациентов с коронавирусом.

У всех семерых умерших развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. За прошедшие сутки в регионе выздоровели 288 пациентов.

Всего за весь период в Кемеровской области зарегистрировано 96 552 случаев заболевания коронавирусной инфекцией: 86 021 выздоровели, 1 911 скончались, 22 321 - на домашней изоляции, в медицинских стационарах и обсерваторах.

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