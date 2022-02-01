В Кузбассе выявили 912 новых случаев коронавируса. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Кузбассе статистика по суточному приросту пациентов с коронавирусом продолжает бить рекорды. В регионе за минувшие сутки коронавирусная инфекция подтвердилась у 912 человек. Региональный оперштаб сообщает, что скончались семь пациентов с коронавирусом.

У всех семерых умерших развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. За прошедшие сутки в регионе выздоровели 288 пациентов.

Всего за весь период в Кемеровской области зарегистрировано 96 552 случаев заболевания коронавирусной инфекцией: 86 021 выздоровели, 1 911 скончались, 22 321 - на домашней изоляции, в медицинских стационарах и обсерваторах.