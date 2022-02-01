В Кузбассе пожарные спасли из горящего дома 83-летнюю пенсионерку

В Тяжинском районе пожарные спасли при пожаре в частном доме 83-летнюю женщину. Об этом сообщили в МЧС Кузбасса.

Сигнал о возгорании в доме на улице Куйбышева поступил сегодня рано утром. Из-за позднего сообщения на момент прибытия спасателей уже горели баня, стайка, огонь перекинулся на крышу дома. Из-за огня пожарные не смогли пройти в жилое помещение через входную дверь, поэтому они проникли через окно. В одной из комнат спасатели нашли 83-летнюю хозяйку дома и помогли ей эвакуироваться на свежий воздух.

Одновременно с этим был потушен пожар. Профессиональным огнеборцам помогали бойцы добровольной пожарной команды «Тяжинский ПАТП».