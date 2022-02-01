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Происшествия1 февраля 2022 4:27

В Кузбассе пожарные спасли из горящего дома 83-летнюю пенсионерку

Анастасия СЕРГЕЕВА
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В Тяжинском районе пожарные спасли при пожаре в частном доме 83-летнюю женщину. Об этом сообщили в МЧС Кузбасса.

Сигнал о возгорании в доме на улице Куйбышева поступил сегодня рано утром. Из-за позднего сообщения на момент прибытия спасателей уже горели баня, стайка, огонь перекинулся на крышу дома. Из-за огня пожарные не смогли пройти в жилое помещение через входную дверь, поэтому они проникли через окно. В одной из комнат спасатели нашли 83-летнюю хозяйку дома и помогли ей эвакуироваться на свежий воздух.

Одновременно с этим был потушен пожар. Профессиональным огнеборцам помогали бойцы добровольной пожарной команды «Тяжинский ПАТП».

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