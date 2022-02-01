В Новокузнецке житель совершил кражу с завода, на котором ранее работал. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Новокузнецке экипаж Росгвардии задержал 43-летнего мужчину, который похитил около 50 метров медного кабеля с территории завода. Об этом сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Кузбассу.

Так, вечером поступил сигнал «тревоги» с предприятия по улице Автотранспортная. Наряд Росгвардии вызвал работник, который во время обхода обнаружил открытый цех и срезанный электрический кабель.

Росгвардейцы задержали бывший работник предприятия, который обжигал на костре медный провод. Оказалось, что мужчина хотел сдать электрический кабель в пункт приема цветных металлов.

Также, мужчина мог быть причастен к серии других аналогичных краж. Росгвардейцы передали новокузнечанина сотрудникам органов внутренних дел.