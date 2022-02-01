В Кемерове обрушился потолок в многоквартирном доме. Фото: ВКонтакте/inc_kuzbass.

В Кемерове у владельца одной из квартир по улице Базовой 4-11/1 обрушились потолочные перекрытия. По словам пользователя соцсети, обрушение было зафиксировано управляющей компанией, но не устранено. Также житель областного центра рассказал, что с момента происшествия прошло достаточно времени, в квартиру горожанина не пускают, а на съемное жилье больше не осталось средств.

В Госжилинспекции Кузбасса сообщили, предварительно управляющей компанией со слов соседей установлено, что обрушение произошло осенью 2021 года, но в квартире никто не проживал. Обращение в УК об инциденте поступило в январе текущего года.

Отмечено, что проведут проверку происшествия. В результате, которой примут меры в соответствии с действующим законодательством.

Напомним, что 29 мая 2021 года в Кемерове обрушился потолок в квартире на улице Ноградской, 16. Также 24 июня прошлого года в областном центре произошло обрушение потолочного перекрытия в одной из квартир двухэтажного дома Кировского района.