За сыром - к фермеру: к началу 2022 года самыми популярными у россиян фермерскими сырами стали страчателла, халлуми и твердые сорта

Фото: Россельхозбанк.

По всему миру 20 января отмечают День любителей сыра, и к этому празднику Россельхозбанк проанализировал спрос на различные виды фермерского сыра на платформе Свое Родное в IV квартале 2021 года.

Вкус Италии

Страчателла - молодой нежный сыр родом из Италии. На маркетплейсе Свое Родное этот сыр предлагают несколько производителей, в том числе ремесленная сыроварня Сыр&Beer из Московской области. Стоимость упаковки в 300 г сыра составит 450 рублей.

Для тех, кто любит погорячее

Второе место в рейтинге популярности фермерских сыров у пользователей маркетплейса Свое Родное занял халлуми. На маркетплейсе Свое Родное есть много видов халлуми. Так, КФХ «Домодедовская ЭКО Ферма» из Подмосковья предлагает халлуми премиум копченый по цене 680 рублей за 400 г, а семейная экоферма «Ройгас» из Московской области реализует традиционный сыр для гриля по цене 600 рублей за 500 г.

Сыр с твердым характером

Третье место заняли твердые сыры. На маркетплейсе Свое Родное представлено множество видов. Например, грюйер выдержкой 6 месяцев от производителя из Курска «Натуралина» по демократичной цене 150 рублей за 100 г, или пиренейский из козьего молока с перцем от фермерского хозяйства «Завидовское» из Тверской области за 250 рублей за 100 г, или гауда от производителя «Сыры от Джона Кописки» из Владимирской области стоимостью 300 рублей за 100 г.

Партнерский материал.

Генеральная лицензия Банка России №3349 (бессрочная).