В Кемерове эвакуировали пациентов противотуберкулезного диспансера

В Кемерове эвакуировали пациентов и работников противотуберкулезного диспансера, расположенного на проспекте Химиков. О происшествии в соцсетях сообщили очевидцы.

Фото: Регион-42 Кемерово / ВКонтакте

Они опубликовали кадры с места ЧП. На видео видно, что люди вышли на улицу, к больнице прибыли работники полиции, врачи скорой, спасатели и Росгвардия.

- Эвакуировано все отделение, службы работают, всех разместили в другой корпус, - сообщил автор видео.

По его словам, причиной эвакуации стал звонок о минировании. Информация уточняется.