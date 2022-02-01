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Происшествия1 февраля 2022 7:52

В Кемерове эвакуировали пациентов противотуберкулезного диспансера

Анастасия СЕРГЕЕВА
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В Кемерове эвакуировали пациентов и работников противотуберкулезного диспансера, расположенного на проспекте Химиков. О происшествии в соцсетях сообщили очевидцы.

Фото: Регион-42 Кемерово / ВКонтакте

Фото: Регион-42 Кемерово / ВКонтакте

Они опубликовали кадры с места ЧП. На видео видно, что люди вышли на улицу, к больнице прибыли работники полиции, врачи скорой, спасатели и Росгвардия.

- Эвакуировано все отделение, службы работают, всех разместили в другой корпус, - сообщил автор видео.

По его словам, причиной эвакуации стал звонок о минировании. Информация уточняется.

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