В Кузбассе почти 156 тысяч обучающихся перешли на дистанционное обучение. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кузбассе в 188 школах организовано дистанционное обучение. Сообщила в ходе заседания оперштаба министр образования Кузбасса Софья Балакирева.

Почти 156 тысяч обучающихся получают знания удаленно. За неделю уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией вырос на 73% среди учеников и на 140% среди педагогов.

Также на карантин закрыли 10 детсадов и 171 группа. За неделю заболеваемость среди воспитанников дошкольных учреждений выросла на 125%. Кроме того, полностью закрыли 20 техникумов, на дистант отправили 48% групп в учреждениях среднего профессионального образования региона.

С 2 февраля на дистанционное обучение переведут студентов Кузбасского государственного технического университета.