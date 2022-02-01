В Кузбассе почти 156 тысяч обучающихся перешли на дистанционное обучение.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Кузбассе в 188 школах организовано дистанционное обучение. Сообщила в ходе заседания оперштаба министр образования Кузбасса Софья Балакирева.
Почти 156 тысяч обучающихся получают знания удаленно. За неделю уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией вырос на 73% среди учеников и на 140% среди педагогов.
Также на карантин закрыли 10 детсадов и 171 группа. За неделю заболеваемость среди воспитанников дошкольных учреждений выросла на 125%. Кроме того, полностью закрыли 20 техникумов, на дистант отправили 48% групп в учреждениях среднего профессионального образования региона.
С 2 февраля на дистанционное обучение переведут студентов Кузбасского государственного технического университета.