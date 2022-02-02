В Кузбасс поступят дополнительные лекарства для пациентов с коронавирусом

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Кузбасс запасается медикаментами для лечения коронавируса. Имеющийся запас для стационаров рассчитан на 8 недель, для лечения на дому — на 61 тысячу человек. В ближайшее время ожидается дополнительная поставка еще на 39 тысяч пациентов. Об этом сообщили в региональном Минздраве.

В ведомстве уточнили, что на медицинских складах имеются 36 наименований препаратов, применяемых для лечения COVID-19: это противовирусные, жаропонижающие, коагулянты, от кашля, для восстановления микрофлоры кишечника.

И. о. министра здравоохранения Кузбасса Елена Зеленина сообщила, что кемеровская поликлиника №5 отработала механизм обеспечения лекарствами пациентов в первый день после постановки диагноза. Сейчас этот опыт сейчас распространяется во всех медучреждения региона.

- Всем амбулаторно-поликлиническим подразделениям дано задание обеспечить обследование пациентов на COVID-19 экспресс-тестом методом ИХА и выдачу лекарственных препаратов в день обращения в «красную зону» поликлиники, — сказала она.

На сегодняшний день в Кузбассе работают 204 пункта тестирования в стационарах и 309 выездных бригад. Анализы делают 13 государственных и 9 федеральных и частных лабораторий – они перешли на круглосуточный режим работы. Сейчас в сутки обрабатывается 13660 тестов.