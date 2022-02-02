В Кузбассе пятеро подростков жестоко избили двух прохожих

Фото: архив "КП" Фото: Олег ЗОЛОТО

В Кузбассе будут судить пятерых подростков, которые напали на двух прохожих и отобрали у них мобильные телефоны. Об инциденте рассказали в СК РФ по Кемеровской области.

Подростки - два 14-летних, 15-летний, 16-ти и 17-летний - заметили на улице двух нетрезвых мужчин и решили ограбить их. Они под надуманным предлогом завели 49- и 43-летнего прохожих во двор дома, где избили их и отобрали телефоны. После этого подростки попытались убежать, но мужчины стали преследовать их. Тогда юноши остановились и снова начали избивать мужчин. Нападающим удалось скрыться, а пострадавшие увидели сотрудников ППС и обратились к ним за помощью. Подростков задержали. В отношении несовершеннолетних было возбуждено уголовное дело по статье о разбое, совершенном группой лиц (ч. 2 ст. 162 УКРФ).

Юноши со следствием сотрудничали, вину признали частично. Выяснилось, что все они воспитываются в неблагополучных семьях. Их родители были привлечены к административной ответственности.

Сейчас уголовное дело передано в суд для рассмотрения.