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Происшествия2 февраля 2022 1:29

В Кузбассе почти месяц не могут найти пропавшего мужчину

Анастасия СЕРГЕЕВА
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Фото: Лиза Алерт Кузбасс

Фото: Лиза Алерт Кузбасс

В Ижморском районе разыскивают 59-летнего Наиля Хусаиновича Шарафутдинова. Ориентировку на пропавшего без вести разместил поисковый отряд «Лиза-Алерт Кузбасс».

Местонахождение мужчины неизвестно с 6 января.

Сообщается, что кузбассовец среднего роста (170 см), нормального телосложения, у него седые волосы, зеленые глаза. Особая примета – борода.

Мужчина был одет в темно-синюю куртку, зеленые штаны камуфляжной расцветки, зеленые сапоги.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о пропавшем, просят звонить по телефону 8-800-700-54-52.

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