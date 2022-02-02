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Общество2 февраля 2022 1:51

В Новокузнецке после ремонта открыли сразу два офиса МФЦ

Анастасия СЕРГЕЕВА
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Фото: инстаграм Сергей Кузнецов

Фото: инстаграм Сергей Кузнецов

В Новокузнецке после ремонта открылись два офиса отдела «Мои документы»: в Новоильинском и Орджоникидзевском районах. Об этом сообщил глава города Сергей Кузнецов.

- Долгожданный ремонт отделений МФЦ завершен и жители Новоильинского и Орджоникидзевского районов теперь могут обратится к специалистам для получения государственных и муниципальных услуг, - написал градоначальник.

Он рассказал, что в помещениях были обновлены основание пола и напольное покрытие, сделан косметический ремонт стен и приобретено новое оборудование.

Офисы открыты по адресам: улица Новоселов, 37 и улица братьев Гаденовых, 8. Работать они будут с 09:00 до 19:00 по понедельникам, вторникам, средам и пятницам, с 09:00 до 20:00 – по четвергам. Суббота – короткий день: с 09:00 до 15:00.

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