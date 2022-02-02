Фото: архив "КП" Фото: Олег ЗОЛОТО

Жительница Кузбасса обвинила сожителя в изнасиловании 8-летней дочери, но потом призналась, что это неправда. Женщину будут судить за ложный донос (2 ст. 306 УК РФ), сообщает СК РФ по Кемеровской области.

В ноябре 2021 года горожанка сообщила в полицию, что сожитель совершил в отношении ее 8-летней дочери преступление сексуального характера. Была организована проверка, но факт не подтвердился. Тогда Жительница Кузбасса призналась, что солгала. Она объяснила свой поступок алкогольным опьянением и злостью на гражданского мужа, который без спроса потратил ее деньги.

Со следствием женщина сотрудничала, вину признала. Сейчас дело передано в суд.