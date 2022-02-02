В Кемерове объявлен набор волонтеров для работы на ЧМ по волейболу

Фото: Минтуризма Кузбасса

Объявлен набор волонтеров для работы на чемпионате мира по волейболу в Кемерове и других городах. Об этом сообщили в министерстве туризма и молодежной политики Кузбасса.

ЧМ пройдет с 26 августа по 11 сентября в 10 российских городах. В организации масштабного праздника будут помогать более 3500 волонтеров.

- Региональный центр развития добровольчества «БлагоДарю» Волонтёры Кузбасса стал официальным волонтерским центром Чемпионата мира по волейболу в городе Кемерово, - сообщили в Минтуризме.

Волонтерская программа стартует 21 февраля. Чтобы принять в ней участие необходимо оставить заявку в специальном разделе на сайте Оргкомитета. Прошедших отбор волонтеров будут готовить по 18 направлениям — от работы со зрителями до обеспечения медицинского и транспортного обслуживания.

Кроме того, желающие смогут принять участие в программе «Городские волонтеры», которая также стартует 21 февраля. Участники будут информировать гостей города о чемпионате, работать на объектах городской инфраструктуры, помогать в ориентировании на местности.