В кузбасском городе больнице присвоили имя заслуженного врача. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Березовском городской больнице присвоили имя заслуженного врача России Анны Назаренко. Соответствующее постановление опубликовано в электронном бюллетене правительства Кузбасса.

Анна Назаренко 30 лет возглавляла хирургическую службу города, являлась главным специалистом и заведующей хирургическим отделением. За многие годы работы умелыми и заботливыми руками Анны Назаренко выполнены тысячи операций, у постели больных проведено множество бессонных ночей.

Также Анна Михайловна являлась почетным гражданином Березовского. В ноябре 2021 года Анна Назаренко трагически скончалась в автокатастрофе.