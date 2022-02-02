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Общество2 февраля 2022 4:15

В кузбасском городе больнице присвоили имя заслуженного врача

Опубликовано соответствующее постановление
Амалия КВАРАЦХЕЛИЯ
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В кузбасском городе больнице присвоили имя заслуженного врача.

В кузбасском городе больнице присвоили имя заслуженного врача.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Березовском городской больнице присвоили имя заслуженного врача России Анны Назаренко. Соответствующее постановление опубликовано в электронном бюллетене правительства Кузбасса.

Анна Назаренко 30 лет возглавляла хирургическую службу города, являлась главным специалистом и заведующей хирургическим отделением. За многие годы работы умелыми и заботливыми руками Анны Назаренко выполнены тысячи операций, у постели больных проведено множество бессонных ночей.

Также Анна Михайловна являлась почетным гражданином Березовского. В ноябре 2021 года Анна Назаренко трагически скончалась в автокатастрофе.

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