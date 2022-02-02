На трассе Кемерово - Новосибирск произошло ДТП с двумя погибшими

Фото: АСТ-54 / «ВКОнтакте»

На трассе Кемерово - Новосибирск столкнулись грузовик МАН и легковушка, погибли два человека. Очевидцы опубликовали кадры с места смертельного ДТП.

Фото: АСТ-54 / «ВКОнтакте»

Авария произошла рано утром на территории Болотнинского района. Грузовик, за рулем которого находился 40-летний мужчина, направлялся из Кемерова в сторону Новосибирска. Водитель грузовой машины выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем ВАЗ-2109. В результате ДТП погибли двое мужчин, находившихся в легковушке. Им было 23 и 24 года, сообщили в полиции Новосибирской области.

Сейчас устанавливаются обстоятельства произошедшего.