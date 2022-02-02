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Происшествия2 февраля 2022 4:29

На трассе Кемерово - Новосибирск произошло ДТП с двумя погибшими

Анастасия СЕРГЕЕВА
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Фото: АСТ-54 / «ВКОнтакте»

Фото: АСТ-54 / «ВКОнтакте»

На трассе Кемерово - Новосибирск столкнулись грузовик МАН и легковушка, погибли два человека. Очевидцы опубликовали кадры с места смертельного ДТП.

Фото: АСТ-54 / «ВКОнтакте»

Фото: АСТ-54 / «ВКОнтакте»

Авария произошла рано утром на территории Болотнинского района. Грузовик, за рулем которого находился 40-летний мужчина, направлялся из Кемерова в сторону Новосибирска. Водитель грузовой машины выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем ВАЗ-2109. В результате ДТП погибли двое мужчин, находившихся в легковушке. Им было 23 и 24 года, сообщили в полиции Новосибирской области.

Сейчас устанавливаются обстоятельства произошедшего.

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