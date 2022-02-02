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Происшествия2 февраля 2022 5:03

В администрации кузбасского города прокомментировали ЧП с провалившимся в колодец школьником

Анастасия СЕРГЕЕВА
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В Прокопьевске колодец, в который вчера провалился школьник, закрыли бетонной крышкой. Об этом сообщили в городской администрации.

Фото: Instagram / prokopievsk_ru

Фото: Instagram / prokopievsk_ru

О ЧП, произошедшем рядом со школой № 45, сообщила мать пострадавшего в соцсетях. Она также опубликовала снимки, на которых видно, что ребенок получил травму. После этого в 10-ый микрорайон отправились специалисты АО «ПО Водоканал». Они выяснили, что колодец был закрыт крышкой на шарнирах и для укрепления конструкции закрыли его бетонной крышкой.

- Также для урегулирования ситуации в ближайшее время планируется встреча сотрудников администрации города с родителями школьника, с которым произошел инцидент, - сообщили в пресс-службе ведомства.

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