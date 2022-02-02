В центре Кемерова изменят схему разъезда на перекрестке. Фото: Администрация города Кемерово.

В Кемерове с 4 февраля будет изменена схема пофазного разъезда на пересечении проспекта Советского и улицы 50 лет Октября. Это позволит повысить безопасность дорожного движения и снизить вероятность выезда автотранспорта от улицы Орджоникидзе на запрещающий сигнал светофора, сообщили в горадминистрации, ссылаясь на Центр организации дорожного движения.

С пятницы движение будет организовано следующим образом:

1 фаза - зеленый сигнал транспортный по проспекту Советскому от улицы Весенней и по улице 50 лет Октября от Советского проспекта; по Советскому проспекту от улицы Красной;

2 фаза - зеленый сигнал пешеходный по всем направлениям;

3 фаза - зеленый сигнал транспортный по улице Орджоникидзе правый поворот, зеленый пешеходный через Советский проспект (по четной стороне улицы 50 лет Октября);

4 фаза - зеленый сигнал транспортный по улице 50 лет Октября от Советского проспекта по улице Орджоникидзе во всех направлениях.