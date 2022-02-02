В Кемерове и Новокузнецке поликлиники начнут работать с 7.30 из-за увеличения числа пациентов

Фото6 архив "КП" Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Поликлиники в крупных городах изменили режим работы в связи с ростом числа обращений по поводу ОРВИ и COVID-19. Об этом в своем Instagram сообщил заместитель председателя Правительства Кузбасса (по вопросам социального развития) Алексей Цигельник.

- Теперь в Кемерове и Новокузнецке регистратуры поликлиник начинают работу с пациентами в 7.30. С этого же времени приступают к приему обратившихся медицинские сестры, они проводят экспресс-тестирование на коронавирусную инфекцию, измеряют температуру тела пациента, определяют насыщение крови кислородом, - сообщил он.

По его словам, это позволит сократить время ожидания, а при наличии показаний - выдать лекарства для лечения на дому уже при первом обращении пациента.