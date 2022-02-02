В Кемерове сову оставили умирать в мусорном баке. Фото: ВКонтакте/birds42.

В Кемерове сову нашли в мусорном баке, запакованной в коробку. В Центре помощи диким и экзотическим животным при КемГУ рассказали, что в приданное длиннохвостой неясыть, кроме коробки, полагались кириешки, сухая гречка и арахис.

Хищной птице повезло, так как прохожие услышали шевеление среди мусора, после чего передали сову волонтерам. Специалисты установили у длиннохвостой неясыть истощение, угнетенное состояние, гипотонию, судорожные припадки, отсутствие стула более двух суток и эпизоды рвоты.

- На данный момент сова ест сама, сбрасывает погадки, стул в наличии, неврологические признаки все еще с нами, рефлексы все еще снижены, но пациент стабилен. Эмоций в данном случае через край, мы разное видели, но сознательное издевательство всегда приводит в лютый ужас и ступор, - отметили в центре.