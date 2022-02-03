В Кузбассе осудили экс-директора детского центра, которая получала зарплату фиктивных работников

В Кузбассе осудили бывшего директора государственного учреждения «Областной центр дополнительного образования детей», которая обвинялась в присвоении чужих денег. Об этом сообщили в СК РФ по Кемеровской области.

В течение почти двух лет - с марта 2018-го по январь 2020 года – 44-летняя женщина получала заработную плату за пятерых фиктивно трудоустроенных ею работников. Бывшая директор заработала на «мертвых душах» порядка 500 тысяч рублей. Кроме того, более 110 тысяч рублей она незаконно получила на премиях: директор выписывала их работникам, а деньги забирала себе. О махинациях руководительницы узнали в полиции, было возбуждено уголовное дело.

- Со следствием обвиняемая не сотрудничала, вину не признала, - рассказали в СК РФ по Кемеровской области.

Отмечается, что в центре зарплата выплачивалась из федерального бюджета в рамках реализации нацпроекта «Дополнительное образование». В ходе судебного разбирательства причиненный ущерб был возмещен в полном объеме.

Суд назначил женщине наказание в виде штрафа в размере 450 тысяч рублей.