Мэр Новокузнецка Сергей Кузнецов раскритиковал курилку возле часовни

Фото: инстаграм Сергея Кузнецова

Мэр Новокузнецка Сергей Кузнецов выразил недовольство разбитыми парапетами, горами снега и курилкой возле часовни на привокзальной площади. В среду, 2 февраля, он посетил это место с инспекцией.

Градоначальник отметил, что на площади у автовокзала всегда многолюдно, но при этом от жителей города постоянно поступают жалобы на неопрятный вид этого места: отбитая плитка, неубранный мусор.

- Вызывает критику и другой факт: у часовни устроена курилка. Такого «соседства» точно не должно быть! – сказал Сергей Кузнецов.

Он дал поручение руководителю предприятия перенести стихийную площадку и организовать другое место для курения. Кроме того, мэр потребовал привести в порядок все парапеты и убрать снег с территории.