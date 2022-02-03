В Кузбассе мужчина устроил пожар за то, что его не взяли обратно на работу. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Белове полицейские задержали горожанина, который устроил поджог после отказа принять его на работу. В ГУ МВД по Кемеровской области рассказали, что представитель торговой точки обратился в дежурную и сообщил о поджоге входной двери мебельного магазина.

В ведомстве выявили, что ночью сторож через стекло пластиковой двери заметил блики пламени и подручными средствами локализовал пожар. Сумма ущерба составила более 50 тысяч рублей. Сотрудники задержали ранее уволенного 45-летнего работника магазина, который трудился на предприятии в течение десяти лет.

Оказалось, что накануне мужчина в алкогольном состоянии решил отомстить бывшим работодателям за то, что ему отказали в повторном приеме на работу. Возбуждено уголовное дело. Беловчанину грозит до пяти лет лишения свободы.