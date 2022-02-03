В Кузбассе выявлено 1196 новых случаев коронавируса, 9 человек скончались

Фото: архив "КП" Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

За сутки в Кузбассе выявлено 1196 случаев заражения коронавирусной инфекцией – на 186 больше, чем днем ранее. Данные на утро 3 февраля озвучили в региональном оперштабе.

Также сообщается о девяти летальных случаях. Скончались четыре женщины – они проживали в Ленинске-Кузнецком, Кемеровском районе и Новокузнецке. Самой младшей из погибших было 37 лет. Болезнь у нее протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, сахарного диабета, ожирения. Кроме того, за сутки умерли пять мужчин из Кемерова и Новокузнецка.

За весь период пандемии в Кузбассе выявлено 98 758 случаев коронавируса: 86 648 человек выздоровели, 1928 скончались, 10 182 проходят лечение.