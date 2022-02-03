Tele2 опередила по уровню вовлеченности европейских телеком-лидеров

Фото: Tele2.

Мобильный оператор Tele2 делится результатами независимого исследования вовлеченности персонала, которое провела международная компания Kincentric в 2021 году. В опросе участвовали около 8000 сотрудников оператора. Уровень вовлеченности составил 87%, и по этому показателю Tele2 на 11 процентных пунктов опередила наиболее успешные компании телеком-индустрии в Европе, а также на 4 процентных пункта – лучших работодателей мира.

Партнером Tele2 по исследованию стала Kincentric – международная компания в сфере консалтинга с 25-летним опытом изучения вовлеченности и удовлетворенности сотрудников условиями работы. Программа «Лучшие работодатели», в рамках которой проходило исследование, – это объективная оценка организаций по единым для всего мира критериям.

Индекс вовлеченности сотрудников Tele2 по итогам 2021 года составил 87%. Данный показатель характеризует уровень мотивации сотрудников и их готовность делать больше ожидаемого, выполнять свою работу как можно лучше. Это напрямую влияет на финансовые результаты бизнеса.

Еще один важный показатель – готовность сотрудников рекомендовать компанию как работодателя. Результат Tele2 на 8 процентных пунктов опережает бенчмарк лучших компаний европейского телекома и на 3 процентных пункта – лучших работодателей мира. 90% сотрудников Tele2 поставили наивысшие баллы, отвечая на вопрос анкеты о готовности рекомендовать компанию как работодателя.