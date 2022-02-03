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Происшествия3 февраля 2022 5:46

Житель Кемерова сообщил о «заминировании» банка из-за конфликта с его сотрудницей

Уголовное дело направлено в суд
Амалия КВАРАЦХЕЛИЯ
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Житель Кемерова сообщил о «заминировании» банка из-за конфликта с его сотрудницей.

Житель Кемерова сообщил о «заминировании» банка из-за конфликта с его сотрудницей.

Фото: Артем КИЛЬКИН

В Кемерове будут судить мужчину за ложное сообщение о преступлении. В ГУ МВД по Кузбассу рассказали, что завершено расследование уголовного дела в отношении ранее неоднократно судимого местного жителя.

В ведомстве рассказали, что в декабре 2021 года в одно из отделений крупного банка несколько раз позвонил мужчина и сообщил о минировании одного из филиалов в Кемерове. Сотрудники банка обратились в полицию. Никаких подозрительных предметов полицейские не обнаружили.

В течение нескольких часов сотрудники полиции установили и задержали кемеровчанина. Житель рассказал, что о ложном преступлении сообщил из-за продолжительного конфликта с одной из сотрудниц банка.

Уголовное дело направлено в суд. Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.

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