Житель Кемерова сообщил о «заминировании» банка из-за конфликта с его сотрудницей. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Кемерове будут судить мужчину за ложное сообщение о преступлении. В ГУ МВД по Кузбассу рассказали, что завершено расследование уголовного дела в отношении ранее неоднократно судимого местного жителя.

В ведомстве рассказали, что в декабре 2021 года в одно из отделений крупного банка несколько раз позвонил мужчина и сообщил о минировании одного из филиалов в Кемерове. Сотрудники банка обратились в полицию. Никаких подозрительных предметов полицейские не обнаружили.

В течение нескольких часов сотрудники полиции установили и задержали кемеровчанина. Житель рассказал, что о ложном преступлении сообщил из-за продолжительного конфликта с одной из сотрудниц банка.

Уголовное дело направлено в суд. Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.