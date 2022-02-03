Кемеровская бобслеистка Надежда Сергеева открыла печенье с посланием от болельщиков перед Олимпиадой в Пекине

Фото: ОКР

Бобслеистка из Кемерова Надежда Сергеева открыла печенье с напутствиями от болельщиков перед Олимпиадой в Пекине. Видео опубликовала пресс-служба ОКР.

В послании было написано: «Всем сердцем болеем за каждого из вас. Вся наша сила с вами!».

- Супер! – оценила идею с пожеланиями кемеровчанка.

Пожелания от болельщиков собрал Олимпийский комитет России и вложил их в песочные печенья. Таким образом ОКР поддержал одну из традиций празднования китайского Нового года – по восточному календарю праздник отмечается 1 февраля.

Напомним, что Надежда Сергеева выступит на Олимпиаде в двух дисциплинах — двойках и монобобе. Соревнования по бобслею будут проходить с 10 по 20 февраля, медалистов определят 14 февраля и 19 февраля.