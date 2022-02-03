Кемерово
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Кемерово
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Премия Рунета-2020
Кемерово
-13°
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия3 февраля 2022 6:37

Кузбасские полицейские поймали драгдилера, который поставлял наркотики в два региона

Анастасия СЕРГЕЕВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
ГУ МВД по Кемеровской области

ГУ МВД по Кемеровской области

Кузбасские полицейские поймали крупного драгдилера, который выполнял функции оптового закладчика и развозил наркотики по территории Кемеровской и Новосибирской областей. Об этом сообщили в кузбасском ГУ МВД.

Правоохранители получили информацию о том, что 30-летний кемеровчанин причастен к наркоторговле. Они задержали молодого мужчину. В его квартире были обнаружены разные виды синтетических наркотиков, упаковочный материал, электронные весы и ноутбук с данными, подтверждающими причастности к незаконной деятельности. Кроме того, оперативники нашли тайники в Кемеровской и Новосибирской областях еще с 1,5 килограммами наркотиков.

В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов» (ч. 3 ст. 30 - ч. 5 ст. 228.1 УК РФ). Максимальное наказание по этой статье - пожизненное лишение свободы. На время следствия мужчину отправили под стражу.

0