Кузбасские полицейские поймали драгдилера, который поставлял наркотики в два региона

ГУ МВД по Кемеровской области

Кузбасские полицейские поймали крупного драгдилера, который выполнял функции оптового закладчика и развозил наркотики по территории Кемеровской и Новосибирской областей. Об этом сообщили в кузбасском ГУ МВД.

Правоохранители получили информацию о том, что 30-летний кемеровчанин причастен к наркоторговле. Они задержали молодого мужчину. В его квартире были обнаружены разные виды синтетических наркотиков, упаковочный материал, электронные весы и ноутбук с данными, подтверждающими причастности к незаконной деятельности. Кроме того, оперативники нашли тайники в Кемеровской и Новосибирской областях еще с 1,5 килограммами наркотиков.

В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов» (ч. 3 ст. 30 - ч. 5 ст. 228.1 УК РФ). Максимальное наказание по этой статье - пожизненное лишение свободы. На время следствия мужчину отправили под стражу.