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Происшествия3 февраля 2022 6:52

На трассе Кемерово - Новосибирск два человека сгорели в машине после ДТП

Анастасия СЕРГЕЕВА
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Фото: ГУ МВД по Новосибирской области

Фото: ГУ МВД по Новосибирской области

На трассе Кемерово - Новосибирск произошло ДТП, в котором погибли два человека. Очевидцы опубликовали в соцсетях фото с места страшной аварии.

Трагедия случилась на территории Болотнинского района рано утром. 31-летний водитель за рулем Renault LOGAN двигался из Кемеровской области в сторону Новосибирска, выехал встречную полосу и врезался в «Газель». После столкновения легковушка сразу же загорелась. Водитель и его пассажир (личность и возраст женщины пока не установлены) погибли. 33-летний водитель «Газели» доставлен в больницу с различными травмами, сообщили в ГУ МВД по Новосибирской области.

На месте аварии работают спасатели и сотрудники полиции, организовано реверсивное движение.

Сейчас выясняются все обстоятельства произошедшего.

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