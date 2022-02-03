В Кемерове закрыли «Киндерлэнд»

Детский развлекательный центр закрыли по решению владельца. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В кузбасской столице закрылся развлекательный центр для детей - «Киндерлэнд».

Развлекательный центр находится по адресу пр. Октябрьский, 30 - по соседству с ТЦ «Лапландия», который до сих пор закрыт и когда откроется неизвестно.

Официальные причины закрытия пока что неизвестны, хотя граждане в комментариях под постами о закрытии предполагают, что предприятие обанкротилось - расходы превысили доходы. В мэрии пояснили, что собственник сам принимает решение о предоставлении здания в аренду.

Напомним, что помимо «Лапландии» в Кемерове по-прежнему закрыты ТЦ «Гринвич», «Маяк» и «Вселенная».