В Кузбассе условный срок получил любитель детской порнографии

Фото: СУ СКР по Кемеровской области - Кузбассу

37-летний житель города Прокопьевска планировал заработать денег на распространении интимных изображений несовершеннолетних, скаченных из социальных сетей.

Еще весной прошлого года он нашел интернете материалы с порнографическими изображениями малолетних детей, скопировал их и хранил в памяти мобильного телефона. Погорел любитель клубнички, отправив данные фотографии случайному пользователю. Об этом стало известно сотрудникам полиции.

Как уточнили в следственном управлении СКР по Кемеровской области - Кузбассу, в рамках расследования возбужденного по данному факту уголовного дела была проведена комплексная искусствоведческая экспертиза. Ее результаты показали, что видеофайлы являются порнографическими с участием несовершеннолетних. Со следствием обвиняемый сотрудничал и вину признал, сообщив, что планировал зарабатывать деньги на подобном контенте деньги.

Прокопьевский городской суд признал обвиняемого виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «г» ч. 2 ст. 242.1 УК РФ (распространение материалов с порнографическими изображениями несовершеннолетних, совершенное с использованием средств массовой информации, в том числе информационно-телекоммуникационных сетей). Ему назначено наказание в виде трех лет лишения свободы условно с испытательным сроком три года.