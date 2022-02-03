На кузбасском курорте опровергли слухи о пожаре

Фото: vk.com/sheregesh_sector_e

Запаниковавшие туристы издалека приняли дым от дизельного генератора за возгорание на одном из подъемников.

В секторе Е популярного места отдыха Шерегеш оперативно прокомментировали слухи, распространившиеся в социальных сетях.

- Друзья, подъемник на Секторе Е работает! Был небольшой сбой электроэнергии, из-за чего пришлось запустить дизельный электрогенератор, от генератора пошел дым - естественный процесс, ничего не случилось, все работает в штатном режиме. Гости поднимаются смотреть закат (сегодня заход солнца в 17.55), - рассказали представители комплекса.

И призвали гостей курорта не паниковать.

Факт пожара не подтвердили и в МЧС.