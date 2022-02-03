Хоккеист из Кузбасса продлил рекордную серию в НХЛ

Фото: инстаграм Кирилла Капризова

Кирилл Капризов набирает очки за результативность в двенадцати матчах кряду в рамках регулярного чемпионата.

«Миннесота Уайлд», за которую выступает воспитанник новокузнецкой хоккейной школы, в очередной встрече на выезде разделалась с «Чикаго» со счетом 5:0, одержав шестую победу подряд.

Российский форвард «Минни» забросил одну из шайб своей команды (уже 19-ю в сезоне). Кирилл довел результативную серию до двенадцати матчей, в которых он набрал 21 (9+12) очко. До этого максимальная серия Капризова с набранными очками составляла семь игр (она случилась вноябре-декабре прошлого года).

«Миннесота Уайлд» на сегодняшний день имеет 59 очков и занимает третье место в таблице Западной конференции.