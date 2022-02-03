В Кузбассе рецидивисты осуждены за нападение на таксиста

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Они захотели уехать из Новокузнецка в Кемерово на чужой машине стоимостью 650 тысяч рублей.

В августе 2020 года в районе новокузнецкого вокзала двое пассажиров сели в такси марки «Тойота Королла», попросив отвезти их в поселок Листвяги. Но, не доезжая до пункта назначения, они начали избивать водителя, при этом один из злоумышленников достал нож. Однако таксист оказался не робкого десятка - он выбил из рук орудие преступления, выскочил из машины и попросил помощи у проезжавших мимо автомобилистов. После этого злоумышленники скрылись бегством.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий подозреваемые в попытке грабежа были задержаны. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Кемеровской области, напавшими оказались ранее судимые новокузнечане 25 и 27 лет. Они признали вину, рассказав, что планировали похитить машину, чтобы уехать в город Кемерово.

Куйбышевский районный суд города Новокузнецка признал фигурантов виновными и приговорил их к 7 года 6 месяцам и 7 годам 8 месяцам соответственно. Отбывать наказание они будут в исправительной колонии строгого режима.