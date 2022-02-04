В новокузнецкой больнице произошло короткое замыкание, пациентов эвакуировали

Фото: МЧС

Вечером 3 февраля в инфекционном корпусе Новокузнецкой городской кинической больницы № 29 произошло короткое замыкание в электрощитке. Всех пациентов перевели в другое медучреждение, сообщает Минздрав Кузбасса.

ЧП произошло на третьем этаже в здании на проспекте Советской Армии, 49Б. После замыкания возгорания не было. Медики вызвали спасателей и до их прибытия перевели всех людей с третьего на второй этаж. Затем силами службы медицины катастроф, администрации города, МЧС все 36 пациентов, находящихся в корпусе, были перевезены в пульмонологическое отделение на улице Климасенко.

- Пострадавших нет, - сообщили в Минздраве.

Сейчас проведено обследование, электроснабжение корпуса восстановлено в штатном режиме. Будет организована полная проверка системы электропроводки корпуса.

В Минздраве отметили, что в ближайшее время пациентов, поступающих в больницу № 29 с пневмониями и коронавирусом, будут госпитализировать в пульмонологическое отделение.