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Общество4 февраля 2022 0:52

Врач из Кузбасса рассказала, что у многих госпитализированных с COVID-19 детей болезнь протекает тяжело

Анастасия СЕРГЕЕВА
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Фото: архив "КП"

Фото: архив "КП"

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кузбассе очень много детей, госпитализированных с коронавирусам, переносят болезнь тяжело, вплоть до искусственной вентиляции легких. Об этом рассказала заместитель главного врача «Кузбасской детской клинической больницы» Ольга Доманская.

Она сообщила, что к ним в больницу поступают дети с COVID-19 младше года, с серьезными сопутствующими заболеваниями. За 2021 год через медучреждение прошли 350 детей с коронавирусом. По словам врача, удалось вылечить практически всех.

- Но, к сожалению, у большого количества детей заболевание протекает в тяжелой форме. Более 40% их тех, кто поступает к нам прошли через отделения реанимации и интенсивной терапии, - сказала Ольга Доманская.

Он отметила, что часть детей длительное время находились на неинвазивной и инвазивной вентиляции легких.

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