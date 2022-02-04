Врач из Кузбасса рассказала, что у многих госпитализированных с COVID-19 детей болезнь протекает тяжело

Фото: архив "КП" Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кузбассе очень много детей, госпитализированных с коронавирусам, переносят болезнь тяжело, вплоть до искусственной вентиляции легких. Об этом рассказала заместитель главного врача «Кузбасской детской клинической больницы» Ольга Доманская.

Она сообщила, что к ним в больницу поступают дети с COVID-19 младше года, с серьезными сопутствующими заболеваниями. За 2021 год через медучреждение прошли 350 детей с коронавирусом. По словам врача, удалось вылечить практически всех.

- Но, к сожалению, у большого количества детей заболевание протекает в тяжелой форме. Более 40% их тех, кто поступает к нам прошли через отделения реанимации и интенсивной терапии, - сказала Ольга Доманская.

Он отметила, что часть детей длительное время находились на неинвазивной и инвазивной вентиляции легких.