В Кузбассе задержали четырех подозреваемых в вымогательстве и грабеже

Фото: ГУ МВД по Кемеровской области

Кузбасские полицейские задержали четырех парней, которые забрали дорогой телефон у кемеровчанина и требовали вернуть несуществующий долг. Им предъявлено обвинение в вымогательстве и грабеже, сообщили в ГУ МВД по Кемеровской области.

Инцидент произошел в ноябре 2021 года. Парни забрали у жителя Кемерова мобильный телефон стоимостью 45 тысяч рублей и сдали его в ломбард. Кроме того, они запугивали молодого человека, требовали вернуть долг, которого не было.

Оперативникам удалось поймать всех вымогателей, причем одного из них фактически сняли с самолета, которым он должен был улететь в Санкт-Петербург. Еще один находился в федеральном розыске за совершение тяжкого преступления.

- Подозреваемыми оказались жители Кемерова и Белова в возрасте от 20 до 22 лет. Один из них ранее уже привлекался к уголовной ответственности, - рассказали в ГУ МВД по Кемеровской области.

По ходатайству следствия молодых людей заключили под стражу.

Полицейские допускают, что от действий парней мог пострадать кто-то еще. Они призвали таких людей обращаться в ГУ МВД России по Кемеровской области по телефонам: 8-(3842)-52-46-00, 8-923-490-52-12 или «02» («102» - с мобильного).